Salute | lenti Icl correggono in modo stabile difetti visivi per migliore qualità di vita

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorare la qualità della vita, permettendo di affrontare sport, lavoro e attività quotidiane con maggiore libertà e sicurezza. E’ questo il valore delle lenti intraoculari Icl, una soluzione avanzata per la correzione di difetti visivi significativi come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Si tratta di una procedura rapida, minimamente invasiva e reversibile, capace di garantire risultati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

