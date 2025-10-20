Salis sfida Schlein | Non siamo contro siamo a favore E nasce il Progetto civico Italia
“Non siamo contro qualcuno o qualcosa, siamo a favore”. Silvia Salis prende il microfono e traccia una linea di demarcazione netta con la segretaria del Pd. Mentre Elly Schlein lancia l’allarme democratico e ingaggia duelli frontali con Giorgia Meloni, la sindaca di Genova rilancia con una ricetta opposta: proposta anziché contrapposizione, futuro anziché scontro. Accade al debutto romano di “Progetto Civico Italia”, la nuova creatura politica partorita dall’assessore capitolino Alessandro Onorato sotto la regia di Goffredo Bettini. Una rete di amministratori locali del centrosinistra senza etichette di partito che punta dritta a costruire la terza gamba riformista dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Approfondisci con queste news
La Vardera e Miceli, sfida nel centrosinistra: “Rete civica con Salis” https://palermo.repubblica.it/politica/2025/10/19/news/la_vardera_e_miceli_sfida_nel_centrosinistra_rete_civica_con_salis-424922963/?ref=twhl… - X Vai su X
Dalle buche al tatami: sfida di un’alleanza nata in palestra - facebook.com Vai su Facebook
È nata l'anti Schlein. La mossa di Renzi: lancia Silvia Salis ed è ovazione - L’asso nella manica di Matteo Renzi per tornare nell’Olimpo della rive gauche della politica italiana. Come scrive iltempo.it
Silvia Salis, la diva della Leopolda: "Serve un ministero del futuro. Incontrerò Schlein presto" - La sindaca di Genova alla Leopolda lancia un ministero del Futuro, ringrazia Franceschini e Renzi ma si tutela: "Sono sindaca da quattro mesi". Si legge su ilfoglio.it
Floris a Elly Schlein: "C'è tensione con Silvia Salis?" - A diMartedì, Giovanni Floris chiede a Elly Schlein: 'Silvia Salis le piace o c'è tensione perché potrebbe essere la leader del centrosinistra? la7.it scrive