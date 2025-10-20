“Non siamo contro qualcuno o qualcosa, siamo a favore”. Silvia Salis prende il microfono e traccia una linea di demarcazione netta con la segretaria del Pd. Mentre Elly Schlein lancia l’allarme democratico e ingaggia duelli frontali con Giorgia Meloni, la sindaca di Genova rilancia con una ricetta opposta: proposta anziché contrapposizione, futuro anziché scontro. Accade al debutto romano di “Progetto Civico Italia”, la nuova creatura politica partorita dall’assessore capitolino Alessandro Onorato sotto la regia di Goffredo Bettini. Una rete di amministratori locali del centrosinistra senza etichette di partito che punta dritta a costruire la terza gamba riformista dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Salis sfida Schlein: "Non siamo contro, siamo a favore". E nasce il Progetto civico Italia