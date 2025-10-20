Salgono i prestiti alle imprese di Piacenza più 80 milioni di euro in sette mesi | al 26°posto in Italia

Salgono i prestiti alle realtà imprenditoriali di Piacenza: dai 3mila 360,1 milioni di euro di fine 2024 si passa ai 3mila 440,5 milioni del 31 luglio 2025, ovvero 80,4 milioni in più nei sette mesi. Una variazione positiva del 2,4% che fa guadagnare al territorio piacentino il 26esimo posto in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

