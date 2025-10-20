Salerno premio della critica a Maria Cuono | premiazione mercoledì 22 ottobre

Un nuovo e significativo traguardo arricchisce il percorso artistico di Maria Cuono, poliedrica figura di giornalista, scrittrice, docente e poetessa originaria di Agropoli. L’artista si aggiudica il prestigioso Premio della Critica alla III edizione del Concorso nazionale “Un Santo chiamato Karol” per la silloge inedita “l’Attesa”. Un riconoscimento di grande spessore che celebra la sua sensibilità espressiva in un contesto dedicato alla spiritualità di Papa Wojtyla. La solenne cerimonia di premiazione si terrà il 22 ottobre presso la Chiesa Santa Maria della Consolazione di Salerno, un evento che non solo celebra il successo della Cuono, ma pone in risalto la sua costante ricerca del “Bello” e del suo “Essere più profondo”, da condividere con il pubblico attraverso la forza diretta e lirica della sua scrittura. 🔗 Leggi su Zon.it

