Salerno Onmic Formazione | la scuola di diritti e futuro

A Salerno un’impresa sociale tutta al femminile che trasforma la formazione in riscatto, inclusione e lavoro vero Salerno, 20 ottobre 2025 Una realtà unica a Salerno, attiva da anni con iniziative concrete e di grande valore sociale. Onmic Formazione ha una lunga storia e d’impatto reale sul territorio: ogni progetto, ogni corso, ogni tirocinio racconta una vicenda di inclusione, crescita e opportunità che merita di essere conosciuta. Non solo corsi, ma percorsi di vita. È questa la visione che anima Onmic Formazione, l’impresa sociale nata a Salerno dall’impegno e dalla passione di un gruppo di persone con una lunga esperienza nel terzo settore. 🔗 Leggi su Zon.it
