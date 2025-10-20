Salerno In Vino Civitas 2025
Un circuito virtuoso tra città della carta e città del vino. L’ipotesi di gemellaggio è scaturita durante il confronto promosso nell’ambito della seconda giornata di In Vino Civitas da Comieco. Il Consorzio di carta e cartone, rappresentato dalla vicepresidente Carlotta De Iuuliis, ha presentato ai produttori di vino presenti al Salone del Vino di Salerno il volume “Ricette di carta”, che coniuga sostenibilità ambientale e gastronomia, a dimostrazione che non c’è ambito nel quale non si possa dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Un evento sostenibile grazie a Salerno Pulita. In Vino Civitas si è fregiato anche del titolo di evento sostenibile grazie alla collaborazione con Salerno Pulita. 🔗 Leggi su Zon.it
