Salerno e Provincia meteo della settimana

Zon.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo peggioramento del tempo si profila per l’ inizio della settimana a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Sulla città di Salerno condizioni nel complesso soleggiate nella giornata di lunedì con pochi annuvolamenti. Nubi in aumento da martedì mattina e rovesci, occasionalmente temporaleschi da martedì pomeriggio che si protrarranno con intermittenza fino a sera. Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità ma i fenomeni saranno occasionali e avremo anche ampie schiarite. Nubi alternate a schiarite anche giovedì e venerdì ma con pochi fenomeni e il weekend promette condizioni migliori. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno e provincia meteo della settimana

© Zon.it - Salerno e Provincia, meteo della settimana

Contenuti che potrebbero interessarti

salerno provincia meteo settimanaSalerno e Provincia, meteo della settimana - Un nuovo peggioramento del tempo si profila per l’inizio della settimana a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Secondo zon.it

Le previsioni meteo della prossima settimana in Campania: tempo variabile e calo delle temperature - L'area di bassa pressione poc'anzi menzionata darà vita a tempo incerto e a tratti piovoso anche nella giornata di venerdì. ilmattino.it scrive

Meteo: Prossima Settimana, possibili colpi di scena all'orizzonte, cosa è previsto - L'Italia si trova stretta nella morsa di un forte anticiclone che sta regalando giornate di sole e temperature decisamente elevate ben oltre la media del periodo. Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Provincia Meteo Settimana