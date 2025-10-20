Saint Mary candy live al Punkfunk viaggio sonoro tra sogno e psichedelia
Atmosfere oniriche, riverberi intensi e un muro di suono capace di trascinare il pubblico in una dimensione sospesa tra sogno e tensione: i Saint Mary Candy tornano sul palco per un nuovo live a Palermo. Venerdì 24 ottobre, alle 22:30, il PunkFunk Sidekick accoglierà la band per un viaggio sonoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Saint Mary Candy live al PunkFunk di #Palermo, viaggio sonoro tra sogno e psichedelia - facebook.com Vai su Facebook
Saint Mary Candy live al PunkFunk di Palermo, viaggio sonoro tra sogno e psichedelia - Atmosfere oniriche, riverberi intensi e un muro di suono capace di trascinare il pubblico in u ... Riporta mondopalermo.it
Disco d'esordio per i Saint Mary Candy - Atmosfere sognanti da una Sicilia polverosa che sembra il Great American desert. Scrive tg24.sky.it
Saint Mary Candy Don't Turn Off the Light 2022 - Rock, Alternativo, Shoegaze - Don' Turn Off The Light è il titolo del nuovo brano inedito dei Saint Mary Candy, formazione siciliana che promette scintille per gli amanti di ... Si legge su rockit.it