Sagra di Bagnoli Irpino | controlli straordinari dei Carabinieri tra denunce e sanzioni

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno attuato per questo weekend un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio, legato principalmente allo svolgimento della tradizionale "Sagra del Tartufo e della Castagna" di Bagnoli Irpino, giunta alla 46ª edizione. L'operazione ha avuto l'obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati in materia di sicurezza stradale, sostanze stupefacenti e ordine pubblico. Nel corso delle attività, a Torella dei Lombardi, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 59enne di Nusco per guida in stato di ebbrezza: l'uomo, coinvolto in un incidente senza feriti, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso superiore a 1,5 gl.

