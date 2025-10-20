Sae Toscana al Pd | sul Tirreno è disciplina non attività sindacale

Una presa di posizione netta, messa nero su bianco in serata: l’editore di Il Tirreno, Sae Toscana, contesta i contenuti dell’interrogazione di due deputati del Partito Democratico sul caso del giornalista raggiunto da un procedimento disciplinare, definendo la lettura politica della vicenda “strumentale” e non aderente ai fatti. Una reazione che spiazza la politica Nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sae Toscana al Pd: sul Tirreno è disciplina, non attività sindacale

Altre letture consigliate

Buongiorno e buon inizio di settimana dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: aumento della nuvolosità a partire da ovest con piogge di debole-moderata intensità sulle province nord occident - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Toscana, l'affluenza alle 23: evidente calo rispetto al 2020 - X Vai su X

Editoria, Sae Toscana: “Sorprende interrogazione Pd su giornalista Tirreno” - “Sorprende onestamente il contenuto dell’odierna interrogazione di due deputati del Partito Democratico che non soltanto stravolge il fatto storico posto a base della contestazione disciplinare avviat ... Riporta padovanews.it

Sciopero Il Tirreno, il comunicato di SAE Toscana Srl - Riceviamo e pubblichiamo di seguito un comunicato di SAE Toscana Srl, in seguito allo sciopero proclamato dall’assemblea dei redattori de Il Tirreno in ... Scrive gonews.it

Sciopero al ‘Tirreno’. Fnsi e Assostampa Toscana al fianco dei colleghi - Federazione nazionale della stampa e Associazione Stampa Toscana “sono decisamente schierate al fianco del Comitato di redazione e del corpo redazionale de ‘Il Tirreno’ che hanno deciso di scioperare, ... Secondo primaonline.it