Ardesio. È “Il Santo di carne” di Giuseppe Alessio Nuzzo il Campanile d’Oro della 6ª edizione di Sacrae Scenae, il festival cinematografico internazionale dedicato alle devozioni che dal 17 al 19 ottobre ha accolto ad Ardesio registi dalla Germania, Lazio, Sicilia, Brasile e Lombardia per assistere alle proiezioni e alle iniziative del festival. La fiuria del Festival, presieduta da Nicola Bionda, ha assegnato il riconoscimento assoluto alla pellicola che ripercorre la vita di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La sesta edizione è stata caratterizzata da un filo conduttore, quello della Speranza, tema del Giubileo a cui è stata dedicata una sezione speciale nel concorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sacrae Scenae, Campanile d’Oro a “Il Santo di carne” di Giuseppe Alessio Nuzzo

