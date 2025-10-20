Sabato speciale | finalmente arriva la bella notizia per La forza di una Donna Ecco quando andrà in onda

Buone notizie per gli appassionati di “La forza di una donna”: il sabato pomeriggio di Canale 5 si tinge ancora di emozione con un appuntamento speciale e doppio. Dopo settimane di episodi ridotti nei giorni feriali, Mediaset ha deciso di dedicare al weekend uno spazio extra per la soap turca, con due puntate consecutive che andranno in onda una dopo l’altra. Un piccolo regalo ai fan che da tempo chiedevano più spazio per la storia di Bahar e dei suoi figli, ormai diventata un appuntamento fisso del pomeriggio italiano. La maratona speciale è prevista per sabato 25 ottobre, a partire dalle 14:30, subito dopo Beautiful e Terra Amara, e proseguirà fino alle 16:30. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it