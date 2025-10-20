Sabatini lancia l’allarme dopo Como | Situazione in deterioramento partita dopo partita ho una sensazione sulla Juventus di Tudor

Sabatini ha analizzato la prima sconfitta stagionale della Juventus contro il Como, sottolineando il deterioramento della situazione. La sconfitta per 2-0 della Juventus contro il Como ha scosso l’ambiente bianconero, e il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la prestazione della squadra di Igor Tudor sul suo canale YouTube. La sua analisi è stata severa, evidenziando una situazione che sembra in netto deterioramento, non solo per i risultati, ma per una crisi di gioco e di identità. Sabatini ha esordito focalizzandosi sul dato sportivo e sulle conseguenze in classifica. SITUAZIONE E CLASSIFICA – «La Juventus perde nettamente a Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

