Rutte sminuisce la Russia ma chiede ancora soldi per le armi all’Ucraina Solo metà dei membri NATO aderisce

Al vertice dei ministri NATO il segretario generale Mark Rutte ha parlato della Russia come di un Paese incapace e impotente, ma poi la definisce un pericolo nefasto per l’Europa. E allora date, signori, date! Servono soldi per le armi americane da girare a Kiev. Per adesso appena la metà dei membri dell’Alleanza si è impegnato a pagare. Il meccanismo PURL. Alla riunione NATO del 15 ottobre si sono aggiunti altri Stati all’iniziativa di acquisto degli armamenti per l’Ucraina, il cosiddetto Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Con esso i membri europei dell’Alleanza Atlantica e il Canada si impegnano ad accollarsi l’assistenza militare di Kiev comprando le armi prodotte dall’industria americana. 🔗 Leggi su Follow.it

