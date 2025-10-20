Russiadrone ucraino provoca due morti

2.08 Due civili morti e un ferito. E il bilancio del raid di un drone di Kiev nella regione russa di Belgorod. "Due civili sono stati uccisi nel villaggio di Yasnye Zori quando un drone ha sganciato esplosivi su una fattoria" ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, su Telegram.Dall'inizio dell'offensiva, 3 anni e mezzo fa, la Russia ha lanciato droni e missili quasi quotidianamente contro l'Ucraina, che risponde regolarmente colpendo il territorio russo, in particolare le infrastrutture civili.s. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it