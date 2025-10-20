Russia-Usa telefonata Rubio-Lavrov | Colloquio costruttivo discussi passi per summit di Budapest

Via libera dell'Ue sullo stop al gas russo, contrarie Ungheria e Slovacchia. Il divieto alle importazioni avverrà in tre fasi. Polonia: "Sosterremo i Paesi in difficoltà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Russia-Usa, telefonata Rubio-Lavrov: "Colloquio costruttivo, discussi passi per summit di Budapest"

Leggi anche questi approfondimenti

Nella telefonata di giovedì, Putin ha chiesto a Trump l’intero Donetsk come condizione per fermare la guerra. Parliamo di una regione ucraina che la Russia cerca di conquistare da 11 anni e che oggi controlla al 70%. Altro che pace, questa è una rapina. - X Vai su X

L'ex Capo di Stato Maggiore, Vincenzo Camporini, in vista della telefonata Usa-Russia: “Estonia a rischio, servono Paesi veramente neutrali per il cessate il fuoco” - facebook.com Vai su Facebook

Rubio e Lavrov terranno presto una telefonata per preparare il vertice Trump-Putin - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio terranno presto una telefonata, ha riportato lunedì l’agenzia di stampa statale russa RIA. Si legge su it.investing.com

Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - Telefonata Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- Segnala ilsussidiario.net

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Come scrive tg24.sky.it