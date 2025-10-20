Lavori in corso a Sestola che sanciscono la fine del Monte Cimone Golf Club, unico impianto del genere nell’ Appennino con nove buche. Il caso è stato sollevato da Luciano Magnani che si chiede se sia stato fatto tutto il possibile per salvare questa realtà sportiva. "Un paese come Sestola che vive prevalentemente di turismo e dove l’amministrazione comunale sta pensando di applicare l’imposta di soggiorno, ci si permette di eliminare l’unico campo da golf del nostro Appennino e fiore all’occhiello del territorio. Premetto - aggiunge Magnani - che non son o un golfista, ma conosco la realtà; fino a due anni vi erano 100 iscritti e vari altri frequentatori del Golf Club Cimone e mi chiedo cosa non ha funzionato e se vi è stato dialogo tra proprietari gestori e l’Amministrazione comunale per non arrivare a questa conclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruspe cancellano il Golf Club: "Grande perdita"