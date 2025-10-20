Rune conferma | Il mio tendine d’Achille è rotto L’allarme di Draper | Spingiamo i nostri corpi oltre ogni limite
Rottura del tendine d’Achille per Holger Rune, tennista danese che nel corso della semifinale di Stoccolma, in Svezia, giocata sabato, ha lasciato il campo dopo il grave infortunio. Il 22enne si è fermato tra lacrime e urla, dando da subito la sensazione che il problema fosse grave. E infatti a distanza di poco più di 24 ore dall’infortunio è arrivata la conferma della rottura del tendine, come affermato da Rune sui propri social. “Ci vorrà un po’ di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po’ di tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
