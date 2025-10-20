Rugby in serie B il Sondrio Rf Com inizia con il botto
Debutto positivo per il Sondrio Rugby Rf Com, tornato nel girone 1 del campionato di Serie B. Nella prima giornata, disputata domenica pomeriggio al campo sportivo Molinello di Rho e diretta da Matteo Anselmi di Genova, i valtellinesi hanno superato i padroni di casa con un netto 24-45. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
