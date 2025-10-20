Rugani Juve ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028 | il comunicato e tutti i dettagli sull’accordo

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rugani Juve, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028: il comunicato da parte del club bianconero con tutti i dettagli sullaccordo. La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Daniele Rugani, che era in scadenza, fino al 2028. Di seguito il comunicato. IL COMUNICATO – «La storia insieme continua:  Daniele Rugani  rinnova il contratto con la Juventus  fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.Un cammino comune  iniziato nel 2012, quando appena maggiorenne Daniele ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

