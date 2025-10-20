Rugani Juve ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028 | il comunicato e tutti i dettagli sull’accordo

Rugani Juve, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028: il comunicato da parte del club bianconero con tutti i dettagli sull'accordo. La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Daniele Rugani, che era in scadenza, fino al 2028. Di seguito il comunicato. IL COMUNICATO – «La storia insieme continua: Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.Un cammino comune iniziato nel 2012, quando appena maggiorenne Daniele ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera.

