Rugani Juve adesso è ufficiale | il difensore rinnova il contratto con i bianconeri fino al 2028 | il comunicato ufficiale

Daniele Rugani e la Juventus proseguono il loro cammino fianco a fianco: il difensore ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028, rafforzando ulteriormente il legame tra la sua carriera e i bianconeri.

