Rugani dopo il rinnovo con la Juve: la FOTO e il messaggio pubblicato dal difensore bianconero. Un legame che va oltre il campo, una dichiarazione d’amore che si rinnova. Daniele Rugani e la Juve continuano la loro lunga storia insieme. Il difensore bianconero ha celebrato il suo rinnovo di contratto con un lungo e appassionato post sul suo profilo Instagram, un messaggio che la dice lunga sul suo senso di appartenenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Rugani (@daniruga) MESSAGGIO – «Più di dieci anni fa ho firmato il mio primo contratto per questo club. Un sogno che diventava realtà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani dopo il rinnovo con la Juve: «Per me non è solo una squadra ma anche un modo di vivere. Significa dedizione totale e amore sincero. Orgoglioso e grato, darò tutto» – FOTO