Profumi e prodotti: presi dagli scaffali e nascosti per portarli via. In totale, circa 300 euro di refurtiva. Pensavano di poter scappare con la merce e farla franca i due ragazzi di poco più di 20 anni che sabato pomeriggio sono stati sorpresi dal titolare a rubare in una profumeria del centro. E invece è andata diversamente: sono finiti in manette. L’episodio è avvenuto in pieno centro storico, nella profumeria la Parisienne, in via Paolo Costa. I due giovani, dei quali uno di nazionalità colombiana e l’altro di nazionalità peruviana, sono stati visti dal titolare mentre uscivano dal locale con alcuni prodotti non pagati, che avevano portato via di nascosto dal negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestati