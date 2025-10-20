Rubano l' auto della comunità che li ospita raggiunti dai carabinieri dopo un inseguimento
I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno arrestato un 50enne, pregiudicato di Carlentini ed un suo conoscente, un 43enne catanese pregiudicato, che avrebbero rubato un'auto di prorietà della comunità d'accoglienza di Troina di cui erano ospiti. Il più anziano dei due, in particolare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Rubano auto in pieno giorno davanti al polo Biomedico del Policlinico di Foggia - facebook.com Vai su Facebook
#Paura a #Foligno: le #rubano la borsa con l’incasso mentre è in auto – #Video https://umbriaon.it/paura-a-foligno-le-rubano-la-borsa-con-lincasso-mentre-e-in-auto-video/… #Umbria #furto #sicurezza #indagine #spaccata - X Vai su X