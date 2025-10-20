Royston Drenthe choc | l’ex Real Madrid colpito da un ictus
Royston Drenthe, ex esterno del Real Madrid e del Feyenoord tra le tante, è stato colpito da un ictus. L’ex calciatore – dal 2023 opinionista tv in Olanda, per Ziggo Sports – è adesso ricoverato in ospedale in gravi condizioni. A darne notizia è stato l’FC Der Rebellen, squadra di ex calciatori di cui fa parte anche il 38enne olandese, sui propri profili social. “Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus – si legge nel profilo – Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla. La famiglia chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
