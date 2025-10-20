Rottamazione quinquies come funziona la nuova pace fiscale | chi può aderire e come si paga

La nuova Legge di Bilancio permette di regolarizzare i debiti fiscali e previdenziali affidati alla riscossione tra il 2020 e il 2023, pagando in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi ridotti. Un'opportunità per chi vuole mettersi in regola risparmiando su sanzioni e interessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

