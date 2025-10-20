Rottamazione 5 ecco come funzionerà

La legge di Bilancio 2026 riaprirà il capitolo della pace fiscale con la rottamazione-quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti con il Fisco. La misura consentirà di regolarizzare i carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, introducendo piani di pagamento più lunghi e condizioni meno onerose rispetto al passato. Potranno aderire soltanto i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma non hanno versato le imposte dovute, mentre resteranno esclusi coloro che non hanno mai assolto all'obbligo di denuncia o che sono stati oggetto di accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rottamazione 5, ecco come funzionerà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rottamazione quinquies, come funzionerà? I tempi del saldo e tutte le novità - facebook.com Vai su Facebook

#Rottamazione quinquies: come funzionerà la nuova sanatoria delle cartelle di pagamento - https://laleggepertutti.it/750395_rottamazione-quinquies-come-funzionera-la-nuova-sanatoria-delle-cartelle-di-pagamento… - #CartelleEsattoriali - X Vai su X

Manovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Riporta ilmessaggero.it

Rottamazione 5, platea ampia e rispunta la mini rata a 100 euro. Ecco le regole definitive - La legge di bilancio 2026 consente a tutti quelli che hanno presentato la dichiarazione e hanno omesso versamenti a seguito di controlli formali ... italiaoggi.it scrive

La rottamazione 5 sarà più sostenibile - Prevista l’esclusione per chi non paga oltre due rate anche non consecutive. Segnala italiaoggi.it