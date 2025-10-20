Rotatoria di viale Costituzione partono i lavori | affidato il cantiere
Passo in avanti. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo dello scorso settembre, la riqualificazione di viale Costituzione entra nella fase operativa. Il Comune di Lecco ha affidato alla 3V Srl di Cisano Bergamasco i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione tra viale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
