Ci sono luoghi che appartengono alla leggenda della Velocità. Per capirci: Monza, Le Mans, Indianapolis. Palcoscenici che hanno alimentato la frenetica poesia della audacia esasperata, portata al limite, senza alcun rispetto per la logica, per la razionalità, per l’equilibrio astratto. Se ci sei stato, a Monza piuttosto che a Indianapolis, intuisci che forse i futuristi di inizio Novecento avevano ragione: nella ossessione per l’accelerazione sta racchiuso il consapevole rifiuto della mediocrità quotidiana. Per questo non è bello ma addirittura bellissimo che da ieri ci sia un essere umano, uno solo!, capace di vincere nel catino di Indy sia su due ruote, in moto, sia su quattro, in macchina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Rossi e Indy, miti senza fine