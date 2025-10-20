Rose Juventus Tuttosport i bianconeri possono ragionare anche sull’ex Lipsia per la propria panchina del futuro! Il punto

Rose Juventus, spunta un nome nuovo dalla Germania: l’ex Lipsia è un’opzione per il dopo Tudor, nel caso si procedesse con l’esonero. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Como ha aperto ufficialmente la crisi e messo Igor Tudor sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor si arricchisce di un nuovo, importante nome internazionale, che si aggiunge a una lista già nutrita e variegata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

