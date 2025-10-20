Rose Juventus Tuttosport i bianconeri possono ragionare anche sull’ex Lipsia per la propria panchina del futuro! Il punto

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rose Juventus, spunta un nome nuovo dalla Germania: l’ex Lipsia è un’opzione per il dopo Tudor, nel caso si procedesse con l’esonero. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla  Juventus  sul campo del  Como  ha aperto ufficialmente la crisi e messo  Igor Tudor  sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da  Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone.  Il casting per l’eventuale dopo-Tudor si arricchisce di un nuovo, importante nome internazionale, che si aggiunge a una lista già nutrita e variegata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rose juventus tuttosport i bianconeri possono ragionare anche sull8217ex lipsia per la propria panchina del futuro il punto

© Juventusnews24.com - Rose Juventus (Tuttosport), i bianconeri possono ragionare anche sull’ex Lipsia per la propria panchina del futuro! Il punto

Leggi anche questi approfondimenti

rose juventus tuttosport bianconeriTuttosport - Juventus, nuova idea per il centrocampo: dal Portogallo spunta Gustavo Sá - Il talento classe 2004 del Famalicão può essere un'alternativa al più esperto Milinkovic- Riporta ilbianconero.com

rose juventus tuttosport bianconeriMuharemovic si racconta a Tuttosport: le sue parole sulla Juventus - Parla il giovane difensore, cresciuto nella Next Gen e ora pilastro del Sassuolo. Secondo ilbianconero.com

Conceicao, la decisione di Tudor per Juve-Atalanta: la lista dei convocati bianconeri - La Juve questo pomeriggio affronta l'Atalanta all'Allianz Stadium, dovrà farlo senza Conceicao. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rose Juventus Tuttosport Bianconeri