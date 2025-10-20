Rosaria licenziata a 55 anni dopo il tumore al seno | Trattata da operaia usa e getta mentre l’azienda assume

Rescaldina (Milano) – Rosaria Ferro parla, con orgoglio, del suo lavoro. “Sono un’operaia che è sempre stata in prima linea nella produzione – racconta – veloce e apprezzata. Perché hanno deciso di licenziarmi?”. Alla donna, 55 anni, che abita con il figlio 18enne a Cislago, nel Varesotto, nel marzo scorso è stato diagnosticato un tumore al seno. È seguita l’operazione chirurgica, la radioterapia e il ritorno al lavoro con i controlli periodici da svolgere e una “idoneità con limitazioni” certificata dal medico. Fino a una data, il 12 settembre, rimasta scolpita nella mente. “Mi ha chiamato una responsabile dell’agenzia – prosegue – e mi ha detto che l’azienda per cui ho lavorato per quattro anni dal prossimo 4 novembre avrebbe cessato il mio contratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

