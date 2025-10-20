Rosa Chemical la nuova trasgressione | annusa e bacia i piedi sudati della sua maestra a Ballando con le stelle | Il video

Torinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stiamo seriamente vedendo una clip di Rosa Chemical che annusa piedi e ascelle su Rai 1?" Non sono mancate le reazioni dei telespettatori all'insolita e trasgressiva richiesta del cantante di Grugliasco.Rosa Chemical nella clip andata in onda sabato 18 ottobre prima dell'esibizione con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

