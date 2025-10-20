Ronan Day-Lewis | Lavorare con mio padre Daniel è stato surreale
(askanews) – Presentato al festival del cinema di Roma, in concorso ad Alice nella città, Anemone, esordio alla regia del 27enne Ronan Day-Lewis che dirige suo padre, il tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis. Il film (dal 6 novembre nelle sale), segna il ritorno del celebre attore alla recitazione dopo otto anni, diretto dal figlio con cui ha scritto questa storia intensa su due fratelli. Ronan ha raccontato che l’idea di lavorare insieme ha preso forma un po’ alla volta, pensando a una storia che volevano raccontare, poi all’improvviso è diventata realtà. Un’esperienza che ha definito «entusiasmante ma terrificante allo stesso tempo perché molto sfidante». 🔗 Leggi su Amica.it
