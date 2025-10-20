Romano su Pavard svelato l’aneddoto sulla scelta presa di lasciare l’Inter | le parole dell’esperto di calciomercato

Inter News 24 Romano su Pavard, il francese ha rinunciato ad un milione di ingaggio dall’Inter? La verità raccontata dall’esperto di calciomercato. Benjamin Pavard ha preso una decisione coraggiosa al termine del mercato estivo, rinunciando a oltre 1 milione di euro di stipendio per lasciare l’ Inter e trasferirsi al Marsiglia. A rivelarlo è stato Fabrizio Romano, durante il podcast La Trattativa su TIM Podcast. Romano ha spiegato che il difensore francese ha scelto di lasciare il club nerazzurro l’ultimo giorno di mercato, pur consapevole che il Marsiglia non fosse su un livello paragonabile a quello dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

