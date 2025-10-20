Romano rivela | Lo Stoccarda aveva offerto 30 milioni per Bonny ma lui ha scelto l’Inter

Dal Parma è passato all’ Inter dove ha già accumulato sette presenze e segnato tre reti. Ange Bonny, però, era stato cercato in precedenza dalla Bundesliga, per la precisione dallo Stoccarda del tecnico Sebastian Hoeness. A darne conto è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che rivela come i tedeschi fossero andati all’assalto del calciatore francese. “ E’ stato nel mirino di diverse squadre – dice sul suo canale Youtube – in Italia come all’estero, ma il club che ci ha provato con maggiore intensità, pur non trovando riscontri positivi da parte del giocatore, è stato lo Stoccarda”. Una scelta di vita e non solo di squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it