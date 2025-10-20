Roma Ziolkowski convince Gasperini | possibile maglia da titolare con il Viktoria Plzen

Nonostante la sconfitta contro l’Inter, Gian Piero Gasperini può guardare con soddisfazione alla prova della sua Roma. I giallorossi hanno creato tanto ma peccato di cinismo sotto porta, lasciando l’Olimpico a mani vuote pur meritando di più. Tra le note più incoraggianti della serata c’è però il nome di Jan Ziolkowski, giovane difensore polacco che continua a guadagnare spazio e fiducia. Ziolkowski cresce: grinta, coraggio e applausi. Nelle ultime uscite stagionali, il classe 2005 sta trovando sempre più minuti e sta dimostrando di poter reggere il livello della Serie A. Contro l’Inter, subentrato nella ripresa, ha impressionato per determinazione e personalità: aggressivo nei duelli, sicuro nei contrasti, ha conquistato il pubblico dell’Olimpico che lo ha salutato con un applauso convinto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

