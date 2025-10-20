Roma Ziolkowski convince Gasperini | possibile maglia da titolare con il Viktoria Plzen
Nonostante la sconfitta contro l’Inter, Gian Piero Gasperini può guardare con soddisfazione alla prova della sua Roma. I giallorossi hanno creato tanto ma peccato di cinismo sotto porta, lasciando l’Olimpico a mani vuote pur meritando di più. Tra le note più incoraggianti della serata c’è però il nome di Jan Ziolkowski, giovane difensore polacco che continua a guadagnare spazio e fiducia. Ziolkowski cresce: grinta, coraggio e applausi. Nelle ultime uscite stagionali, il classe 2005 sta trovando sempre più minuti e sta dimostrando di poter reggere il livello della Serie A. Contro l’Inter, subentrato nella ripresa, ha impressionato per determinazione e personalità: aggressivo nei duelli, sicuro nei contrasti, ha conquistato il pubblico dell’Olimpico che lo ha salutato con un applauso convinto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Ziolkowski, la Roma scopre grinta e personalità: Gasperini ci punta https://www.romanews.eu/ziolkowski-la-roma-scopre-grinta-e-personalita-gasperini-ci-punta/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Altro cambio: fuori Ndicka, dentro Ziolkowski (esordio) #RomaVerona 1-0 - X Vai su X
Ziolkowski, una nuova risorsa per Gasp - Buona prova per il polacco: oltre il 70% di duelli uno contro uno vinti e 3 palloni recuperati in soli 35’ in campo. Segnala ilromanista.eu
LA GAZZETTA | Ziolkowski convince: chance da titolare contro il Viktoria Plzen? - In occasione delle ultime uscite stagionali, il giovane difensore della Roma sta trovando sempre più spazio. Secondo msn.com
Per Gasp c'è Ziolkowski in ascesa - Jan Ziolkowski sta vivendo un momento più che felice, ... Scrive marione.net