Roma truffa e sostituzione di persona | dopo 19 anni… il giudice dichiara estinti i reati

Roma, 20 ottobre 2025 – Ci sono voluti diciannove anni per arrivare a una conclusione. Una storia di presunte truffe, firme false e accuse incrociate che si è trascinata nei tribunali fino al 22 settembre 2025, quando il giudice Luigi Giannatonio della VIII sezione penale del Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati. Il protagonista della vicenda è accusato di sostituzione di persona e truffa per un finanziamento da 26mila euro relativo all'acquisto di una Jeep. I fatti risalgono al 2005, ma la denuncia della parte offesa, è arrivata solo nel 2018.