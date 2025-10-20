Roma testa al Viktoria Plzen | Gasperini valuta Angelino e pensa al turnover

Dopo la domenica di riposo concessa da Gian Piero Gasperini, la Roma torna a lavorare questa mattina al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per preparare la sfida contro il Viktoria Plzen, in programma giovedì alle 21:00 allo Stadio Olimpico per la terza giornata della League Phase di Europa League. L’obiettivo è chiaro: reagire dopo la sconfitta subita contro l’Inter e tornare alla vittoria nella competizione europea. Situazione Angelino: cauto ottimismo. Tutti gli effettivi saranno a disposizione del tecnico. Da valutare solamente Angelino, ancora alle prese con una bronchite asmatica che lo ha già tenuto fuori contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, testa al Viktoria Plzen: Gasperini valuta Angelino e pensa al turnover

