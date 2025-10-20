Roma tenta di uccidere un 25enne al Quarticciolo per controllare la piazza di spaccio Arrestato

Affaritaliani.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli accertamenti, l’aggressione sarebbe legata a contrasti per il controllo della piazza di spaccio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma tenta di uccidere un 25enne al quarticciolo per controllare la piazza di spaccio arrestato

© Affaritaliani.it - Roma, tenta di uccidere un 25enne al Quarticciolo per controllare la piazza di spaccio. Arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

Aggressione omofoba con pugni e sputi: 25enne pestato dal branco a Roma - "E' il primo esempio di Consensus paper relativo all'aderenza terapeutica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e rappresenta un documento ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Roma, ancora un'aggressione omofoba: 25enne pestato dal branco - Come Partito Gay Lgbt+ "esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessandro, giovane di 25 anni, brutalmente aggredito ... Come scrive adnkronos.com

Roma, individuato il gruppo autore dell'aggressione omofoba contro il 25enne Alessandro Ansaldo - Dopo aver insultato e picchiato il 25enne Alessandro Ansaldo, hanno camminato a lungo per le vie del centro storico, passando da corso Vittorio Emanuele a largo Argentina, verso piazza Venezia e poi ... roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Tenta Uccidere 25enne