Roma soffocata dalle auto la Capitale fa fatica a diventare più green

Roma non si muove e le sue politiche per ridurre lo smog non convincono. È quanto emerge dalla 32ª edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia sulle performance ambientali dei capoluoghi di tutta Italia. La Capitale, dopo l’exploit del 2024 che l’aveva fatta salire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma Capitale delle auto, crescita senza fine: in periferia 750 ogni 1000 abitanti - Nella Capitale discute di Fascia Verde, di nuove limitazioni, di zone 30 e di tariffe dei parcheggi in aumento. Secondo fanpage.it

Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria» - Roma potrà quindi legiferare a tutti gli effetti in alcune materie tra cui trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio Roma non è una città come le altre e presto ... Lo riporta leggo.it

Roma Capitale, più poteri e autonomia con il ddl costituzionale. Meloni: "Investiamo nella Nazione" - L’approvazione da parte del Cdm del ddl costituzionale «Roma Capitale» ha infatti segnato un passo ... Si legge su iltempo.it