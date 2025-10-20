Roma segnali di crescita contro l’Inter | la strada è quella giusta

Onestamente, era difficile immaginare – dopo le primissime gare – una Roma già “gasperiniana” in ogni dettaglio. Ed è normale: il percorso scelto dal club con l’ex tecnico dell’Atalanta è lungo e richiede fiducia. Qualche indizio, però, c’è già stato. Anche contro l’ Inter, nonostante il ko. Gasperini sta ancora modellando la squadra a sua immagine, ma la direzione intrapresa pare quella giusta. La Roma non era abituata a perdere: in campionato, prima dell’Inter, era successo solo con il Torino. Spesso aveva saputo subire poco e vincere col minimo sforzo, capitalizzando una o due occasioni per l’1-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, segnali di crescita contro l’Inter: la strada è quella giusta

