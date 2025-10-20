Roma rivoluzione fantasma | Gasperini si affida sempre ai soliti

Siamo solo agli inizi della stagione e la strada è ancora lunga, tra Serie A ed Europa League, ma c’è una cosa impossibile da non notare: il calciomercato estivo non ha dato i suoi frutti. Nella Roma giocano sempre gli stessi, non si respira aria di novità. Nella sfida contro l’ Inter, l’unico volto nuovo tra i titolari era Wesley; per il resto, spazio ai soliti noti. La sconfitta contro l’Inter rappresenta un vero campanello d’allarme per Gasperini, che dovrà trovare al più presto il modo di sbloccare la situazione. Complice del risultato negativo è stata ancora una volta l’assenza di un centravanti capace di fare la differenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rivoluzione fantasma: Gasperini si affida sempre ai soliti

Roma, bluff Gasperini: Bailey convocato | Le news del 17 ottobre - Vigilia del big match contro l’Inter e tanti temi da trattare e raccontare, tra calcio giocato e mercato ... asromalive.it scrive

Roma, Ferguson e Soulé le certezze di Gasperini in vista del derby - Per il resto, poco altro è arrivato dai suoi colleghi, e i numeri offensivi sono piuttosto deludenti. Come scrive corrieredellosport.it

Roma, rivoluzione sugli esterni nel derby? Rensch al posto di Wesley, possibile chance per Tsimikas - La Roma arriva al derby con un’ipotesi che sa di rivoluzione: Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare tutti gli interpreti sulle corsie esterne. Segnala tuttomercatoweb.com