Roma riapre il Roseto comunale per la fioritura autunnale | ingresso gratuito fino al 2 novembre

Il Roseto comunale di Roma Capitale riapre i cancelli al pubblico in occasione della tradizionale fioritura autunnale, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di ammirare uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. Da sabato 18 ottobre a domenica 2 novembre, il giardino sarà visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:00 alle 17:00, con ingresso libero e gratuito. Durante queste settimane, il pubblico potrà ammirare le rose cinesi, tea e moderne, varietà pregiate caratterizzate da più cicli di fioritura, che regalano un nuovo spettacolo di colori e profumi anche in autunno, dopo la stagione primaverile che tradizionalmente va dal 21 aprile alla metà di giugno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

