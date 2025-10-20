Scaffali semi vuoti. Prodotti occidentali inesistenti. Di scontrini nemmeno a parlarne. Questi sono solo alcuni dei minimarket stranieri di Torpignattara, quartiere della periferia est di Roma. Qui, in sole 20 strade se ne concentrano più di 300. Tra money transfer, negozi orientali o phone center. "Da un'analisi dei dati che ho fatto emerge che in questa porzione di Torpignattara c'è un elevato numero di esercizi commerciali rispetto alla popolazione, il dato di saturazione, concentrazione commerciale è 16 volte in più quello italiano, tre volte quello romano e 62% in più di quello municipale", denuncia Fabio Piattoni consigliere Fdi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, reportage tra i negozi "sospetti"