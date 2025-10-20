La Roma di Gian Piero Gasperini è un cantiere aperto e il nodo più intricato, al momento, resta l’attacco. Dopo la prova contro l’Inter, la terza consecutiva in cui Paulo Dybala è stato impiegato da “falso nove” con risultati discutibili, si è riaccesa la polemica: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Roma, prigioniera del falso nove: i tifosi perdono la pazienza