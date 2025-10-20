Roma prigioniera del falso nove | i tifosi perdono la pazienza
La Roma di Gian Piero Gasperini è un cantiere aperto e il nodo più intricato, al momento, resta l’attacco. Dopo la prova contro l’Inter, la terza consecutiva in cui Paulo Dybala è stato impiegato da “falso nove” con risultati discutibili, si è riaccesa la polemica: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Roma-Inter. Tentazione Dybala falso nove. E Rensch insidia Tsimikas - La Roma, prima in classifica, ospita l’Inter in un Olimpico sold out per la settantacinquesima volta da quando i Friedkin hanno messo le ... Segnala ilmessaggero.it
Roma, Dybala subito in cattedra. Bene Koné nel 14-0 al Trastevere - La nota più bella è sicuramente la partita di Dybala, in campo nei primi 45’ di gioco come falso nove (causa l’assenza di Dovbyk per un problema muscolare). Si legge su gazzetta.it
Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - Non so" Così invece Pellegrini, invitato a rispondere anche sul proprio futuro a Trigoria: "Da quando sono qui e fino al giorno in cui porterò questa ... Riporta tuttosport.com