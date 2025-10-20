Roma per l' attacco c' è Zirkzee | è alla portata piace a Gasp e vuole tornare in Italia

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Premier sta giocando pochissimo, Gasp punta a costruire un attacco leggero e altamente tecnico. La pista che porta all'olandese rimane calda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia

