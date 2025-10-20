Roma per l' attacco c' è Zirkzee | è alla portata piace a Gasp e vuole tornare in Italia

In Premier sta giocando pochissimo, Gasp punta a costruire un attacco leggero e altamente tecnico. La pista che porta all'olandese rimane calda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia

#Zirkzee #Roma Niente serie A? Una rivale sfida i giallorossi - X Vai su X

Sirene inglesi per Zirkzee: la Roma resta alla finestra https://www.romanews.eu/sirene-inglesi-per-zirkzee-la-roma-resta-alla-finestra/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Gasperini: “L’attacco era la priorità. Il mercato è complicato” - Diverse squadre hanno chiuso alcuni acquisti sul finale, mentre altre avevano ormai definito gli ultimi arrivi e le ... Segnala gianlucadimarzio.com

Roma, l’attacco non è pericoloso e segna poco: Ferguson e Dovbyk sono ancora a secco, Gasp aspetta Dybala e gli assist di Bailey - Così: «Probabilmente dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, quella in cui ero abituato a fare un certo tipo di calcio ... Si legge su ilmessaggero.it

