Roma Onorato lancia il Progetto Civico Italia | Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Nasce oggi una rete che ha lo scopo di mettere insieme tantissime realtà che in tutta Italia amministrano in forma civica città, province e regioni". Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, sintetizza così il senso dell'iniziativa oggi al Parco dei Principi dal titolo 'Progetto civico Italia', a cui partecipano, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

roma onorato lancia progettoRoma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà" - Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Capitale si tratta di 'una rete che mette insieme tantissime realtà' e che può dare 'un importante contributo' ... adnkronos.com scrive

roma onorato lancia progettoRoma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Giuseppe Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Pd Stefano Bonaccini ... Come scrive roma.corriere.it

Onorato lancia Progetto Civico Italia, Silvia Salis: “Consenso locale si traduca in nazionale” - (LaPresse) Una rete di sindaci e amministratori del territorio per unire le forze di centro e centro- Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Onorato Lancia Progetto