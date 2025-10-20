Roma-Mosca alta tensione sui beni congelati per finanziare Kiev L' ambasciatore russo | L' Italia non partecipi al furto del secolo

Tensione Roma-Mosca. L'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ha messo in guardia l'Italia dal partecipare ai piani per l'utilizzo dei capitali congelati di Mosca in Europa a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Mosca, alta tensione sui beni congelati per finanziare Kiev. L'ambasciatore russo: «L'Italia non partecipi al furto del secolo»

Terna completa acquisizione parte rete alta tensione di Roma - Terna ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Rete 2, società controllata da Areti, proprietaria di parte delle infrastrutture in alta tensione del gruppo Acea localizzate nell ... Secondo ansa.it

Terna compra Rete 2 e allunga la propria rete in alta tensione a Roma. Acea incassa 251 milioni - Il gruppo guidato da Giuseppina di Foggia ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Rete 2, società controllata da Areti e ... Riporta repubblica.it