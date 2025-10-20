Roma Inter Sorrentino e Graziani discutono sul big match dell’Olimpico di Roma | le parole
Inter News 24 Roma Inter, il dibattito tra Sorrentino e Graziani: analisi della sfida tra Chivu e Gasperini vinta grazie ad una gran giocata di Bonny. Durante la trasmissione La Nuova Ds, l’ex portiere Stefano Sorrentino e l’ex attaccante Ciccio Graziani hanno analizzato la sfida di sabato sera tra Roma e Inter, mettendo in evidenza i punti critici per entrambe le squadre. Sorrentino ha lodato la prestazione complessiva della Roma, sottolineando: «La Roma è a un punto dalla prima posizione senza attaccanti. Le squadre di Gasperini, come abbiamo visto, hanno sempre segnato tantissimo. La Roma ha creato tanto, ma purtroppo conta chi fa gol». 🔗 Leggi su Internews24.com
