Roma Inter i retroscena da bordocampo su Chivu | il gesto fatto a Bonny e la richiesta ad Akanji all’ingresso di Bailey
Inter News 24 . Ecco cos’ha fatto. La vittoria dell’ Inter all’Olimpico contro la Roma non è stata solo frutto della qualità dei giocatori, ma anche di una guida attenta e passionale dalla panchina. Il giornalista Davide Bernardi, intervenuto negli studi di DAZN durante il programma “Fuoriclasse”, ha svelato alcuni aneddoti raccolti a bordocampo che fotografano perfettamente lo stile di Cristian Chivu. Fiducia nei giovani e grinta trasmessa. Il primo dettaglio evidenzia la fiducia del tecnico nelle sue alternative. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Caressa: "A me Pio Esposito in Roma-Inter ha veramente impressionato. Ha tenuto completamente il reparto da solo. Io non voglio fare paragoni ma è dai tempi di Vieri che non vedevo uno fare reparto da solo in questo modo" - X Vai su X
Ascolti da record per il big match Roma-Inter su Sky - facebook.com Vai su Facebook
Il retroscena di Fabrizio Romano su Bonny: "Lo Stoccarda provò il blitz con 30 mln. Ma l'Inter aveva il suo sì" - A proposito dell'attaccante francese ex Parma, Fabrizio Romano racconta ... Si legge su msn.com